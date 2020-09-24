كشفت الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة عن تركيبة مجموعتي بطولة الرابطة الثانية للموسم الكروي 2020-2021، والتي لم يتم الإعلان بعد عن تاريخ انطلاقها. وتتكون بطولة الرابطة الثانية الجديدة من 36 ناديا مقسما على مجموعتين، استنادا إلى الموقع الجغرافي (وسط- شرق، وسط غرب) حسب ما جاء في موقع الهيئة الكروية.

وعلى ضوء النظام الهرمي الجديد للمنافسة، ستلعب أندية الرابطة الثانية على أساس فرق هواة، مما يعني أن الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة هي من تقوم بتسييرها، وليس الرابطة المحترفة كما كان معمولا به من قبل.

تركيبة المجموعتين : وسط شرق: اتحاد الاخضرية، اتحاد عنابة، جمعية الخروب، دفاع تاجنانت، مولودية العلمة، مولودية بجاية، شبيبة بجاية، مولودية قسنطينة، اتحاد الشاوية، شباب باتنة، مولودية باتنة، هلال شلغوم العيد، شباب أولاد جلال، اتحاد خنشلة، وفاق المسيلة، أمل بوسعادة، نجم التلاغمة، شباب بني ثور.

وسط غرب: أمل الأربعاء، مولودية سعيدة، جمعية وهران، أولمبي أرزيو، شباب تيموشنت، اتحاد الكرمة، مستقبل وادي سلي، سريع وادي ارهيو، جيل عين الدفلى، شبيبة تيارت، اتحاد الرمشي، صفاء خميس مليانة، اتحاد البليدة، وداد بوفاريك، نجم بن عكنون، شباب عين وسارة، رائد القبة، اتحاد الحراش.