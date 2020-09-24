أكد نادي ميلان الإيطالي أن نجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش أصيب بفيروس كورونا وسيخضع لفترة الحجر الصحي.

وذكر أن الدولي السويدي السابق شارك في مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسجل هدفين.

وجاء في بيان صادر عن النادي الإيطالي على موقعه الرسمي على الأنترنت: "أثبتت نتائج اختبار زلاتان إبراهيموفيتش أنه مصاب بفيروس كورونا بعد جولة ثانية من الاختبارات قبل مباراة الليلة Bodø / Glimt. أبلغ النادي السلطات المعنية وتم وضع اللاعب على الفور في الحجر الصحي في المنزل. جميع أعضاء الفريق والموظفين الآخرين كانت نتيجة اختباراتهم سلبية".