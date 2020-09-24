بلغت أسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية للجزائر 2.1 % إلى غاية أوت 2020، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات. ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية أوت 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا لـ 12 شهرا الممتدة من سبتمبر 2019 إلى غاية أوت 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من سبتمبر 2018 إلى أوت 2019.

أما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك خلال شهر أوت 2020 مقارنة بشهر جويلية الفارط فقد سجل ارتفاعا بنسبة +0.1 %، حسب معطيات الديوان. وبخصوص التغيرات الشهرية وحسب فئة المنتجات فإن أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة -0.6 %. كما أشار ذات المصدر إلى أن هذا التغير نحو الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 1.2 % في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة مدفوعة أساسا بانخفاض أسعار اللحوم البيضاء (- 13.8 %) و البطاطا (- 15.8%) و بدرجة أقل اللحوم الحمراء (- 0.9 %. ) بالمقابل، عرفت بعض المنتجات التي تدخل ضمن هذه الفئة ارتفاعا في الأسعار خصوصا الخضر و الفواكه (على التوالي +3.3 % و + 14.5 % ) .

وشهدت أسعار منتجات الصناعة الغذائية استقرارا نسبيا، حسب الديوان. أما أسعار المنتوجات المصنعة، فقد سجلت ارتفاعا بـ 0.8 بالمائة بينما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا طفيفا بنسبة + 3.0 %. و حسب مجموعة السلع والخدمات فإن أسعار مجموعة الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية فقد عرفت ارتفاعا يقدر بـ 0.94 % وكذلك بالنسبة لمجموعة التربية والثقافة و الترفيه بنسبة + 1.09 %.

وشهدت مجموعة الألبسة والأحذية ارتفاعا بلغ + 0.06 % و مجموعة الأثاث و منتجات التأثيث (% 0.97+) و مجموعة النقل و المواصلات (+ 0.57 %) أما مجموعة المواد المختلفة فقد سجلت ارتفاعا يقدر بـ + 0.05% . وخلال شهر أوت الفارط، ارتفعت أسعار الاستهلاك بـ 1.2 % بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019. بينما سجلت مجموعة المواد الغذائية خلال نفس فترة المقارنة انخفاضا بنسبة -1.76. % وخلال الأشهر الثمانية من السنة الجارية، شهدت أسعار الاستهلاك ارتفاعا بـ 1.98% مرفوقة بارتفاع طفيف في نسبة السلع الغذائية (+0.11 % ) . ويرجع هذا التغير نحو الارتفاع أساسا إلى ارتفاع أسعار فئة الألبسة والأحذية (+37.5%) و "الأثاث و منتجات التأثيث" (3.73%) والتربية والثقافة و الترفيه (4.28 %) و مجموعة المواد المختلفة (5.29 % ). وبلغ التضخم على أساس سنوي في الجزائر خلال سنة 2019 نسبة 2 % .