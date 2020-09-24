أفاد بيان لخلية الاعلام بالمديرية الجهوية للجمارك بتبسة، حجز 20 محركا قديما مهربا.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة التهريب، تمكنت عناصر الفرقة المتعددة المهام بالونزة (مفتشية أقسام الجمارك تبسة) ، يوم 24 سبتمبر 2020 في حدود الساعة الواحدة صباحا بعد تنفيذ عملية نوعية على مستوى الطريق الاجتنابي للوزن الثقيل بالونزة، شمال عاصمة الولاية تبسة، من حجز بضاعة أجنبية محظورة مستوردة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل متمثلة في 20 محركات بعلب السرعة مستعملة كانت محملة على متن شاحنة ومموهة بـ 42 صندوق بلاستيكي فارغ لتعبئة الخضر.

قدرت قيمة الغرامة المستحقة بـ 2.7 مليار سنتيم طبقا لأحكام المواد 21 و 288 من قانون الجمارك و المواد 02، 12، 16 من الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب.

وقد تم تحرير المحضر بحجز ومصادرة المحركات وإحالة الملف على الجهة القضائية المختصة.