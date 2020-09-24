سجلت الجزائر 179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

كما تم احصاء خلال نفس الفترة، 5 وفيات و116 حالة شفاء، حسب ما أوردته اليوم، وزارة الصحة.

وأوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 50.579 من بينها.

كما بلغ عدد الوفيات 1703 حالة, فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 35.544 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار أن 20 ولاية سجلت من حالة 1 الى 9 حالات وأن 5 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات خلال ال24 ساعة الماضية, في حين أن 23 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 27 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.