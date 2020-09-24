ينتظر وصول المدرب التونسي لشبيبة القبائل, يامن الزلفاني, اليوم الخميس للجزائر, بعدما تم السماح له بدخول البلاد في الوقت الذي لاتزال فيه الحدود مغلقة بسبب جائحة كورونا, حسب ما أعلنه النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يحضر الزلفاني, الذي كان عالقا بتونس منذ بداية الجائحة, رفقة مساعده بلطايف فخري ومتوسط الميدان الهجومي أسامة الدراجي, يضيف نفس المصدر.

وقالت الشبيبة على صفحتها "فايسبوك" : "بعدما تم السماح لهم بالدخول للجزائر, ينتظر وصول المدرب الرئيسي الزلفاني ومساعده فخري و اللاعب أسامة الدراجي اليوم (الخميس), علما أن الثلاثي جاءت نتائج فحوصات كورونا التي قام بها سلبية", مضيفة أنه (الثلاثي) سيدخل فترة حجر صحي منزلي لمدة أسبوع قبل الالتحاق بتيزي وزو.

يذكر أن "الكناري" يجري منذ أيام ثاني تربص له بمستغانم تحت قيادة المدرب المساعد مراد كعروف, بعدما استفاد من تجمع تحضيري أول بأقبو (بجاية) تحسبا للموسم الكروي الجديد.