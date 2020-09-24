سلم عناصر الشرطة لأمن ولاية بشار نيابة محكمة بشار ملف شبكة إجرامية منظمة مكونة من 04 مشتبه بهم، يحمل الوصف الجزائي جناية حيازة المخدرات من أجل البيع والحصول والشراء قصد البيع والتخزين والنقل والشحن عن طريق العبور من طرف جماعة إجرامية منظمة، استيراد المخدِّرات بطريقة غير شرعية، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن والاقتصاد الوطنين، حيث تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحالهم أمام السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة.

قال بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة أن العملية نوعية مكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، انطلاقا من الحدود الغربية للوطن، مع حجز كمية معتبرة من مادة المخدرات، وهذا إثر تنسيق الجهود العملياتية بين كل من فرقة البحث والتدخل و فرقة مكافحة المخدرات التابعة لأمن ولاية بشار.

وأفاد ذات البيان أنه باستغلال معلومات تفيد بإقدام مشتبه به في العقد الرابع من العمر، على تخزين ونقل المخدرات، تم إعداد خطة محكمة مكنت من رصد وتوقيف المشتبه به على متن مركبة نفعية من نوع ماستار، أين تم ضبط وحجز كمية 06 غرامات من مادة الكيف المعالج ومبلغ مالي قدره:139.000 دج، مع مباشرة إجراء تفتيش منزله الخاص على مستوى مدينة لحمر، بموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، وهذا بالتنسيق مع أفراد الشرطة لأمن دائرة لحمر، أين تم توقيف مشتبه بهما آخرين (22 و 23 سنة) كانا داخل المسكن بعد فشلهما في محاولة الفرار من قوات الشرطة، كما تم ضبط وحجز كمية:19 كلغ و500 غراما من مادة الكيف المعالج، حجز عرضيا أسلحة بيضاء من الصنف 06.

و أشار البيان إلى أن التحريات المعمقة بشأن القضية، مكنت من تحديد هوية مشتبه به آخر من عناصر الشبكة الإجرامية، تم مباشرة عملية تفتيش منزله الخاص ببلدية القنادسة بموجب إذن عن نيابة الجمهورية، تمَّ على إثرها ضبط وحجز كمية أخرى من مادة الكيف المعالج قدر وزنها بـ:13 كلغ و370 غراما، في حين مكنت الأبحاث المستمرة من توقيفه بمدينة بشـار.

و كشف بيان خلية الإتصال أن العملية مكنت إجمالا من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من 04 مشتبه بهم، حجز كمية إجمالية قدرت بـ:32 كلغ و876 غراما من مادة الكيف المعالج، مركبة نفعية، 04 أسلحة بيضاء ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قارب الـ 14 مليون سنتيم.