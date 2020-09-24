كورونا : توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
24 سبتمبر 2020 () - الخبر
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تم تسجيل 179 حالة إصابة جديدة، و 5 وفيات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد وتحري الفيروس الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

 الجزائر :  5.587    (19)

 البليدة : 4.064       (0)

وهران:  3.895       (15)

سطيف : 3.207      (20)

باتنة :  1.806        (27)

 بجاية : 1.791       (0)

قسنطينة : 1.633     (3)

عنابة :  1.436       (0)

تيبازة :  1.380       (4)

 تلمسان :  1.299    (12)

المسيلة :  1.295     (7)

البويرة :  1.287     (0)

بسكرة :  1.266      (3)

 ورقلة : 1.259      (2)

الجلفة :  1.191    (0)

 تيزي وزو :  1.162    (0)

 الوادي : 1.103       (0)

  بومرداس : 1.038      (13)

  جيجل :  978         (17)

  تيارت :  943        (0)

  تبسة : 934           (8)

  المدية : 776         (0)

 عين الدفلى:   774    (0)

  مستغانم : 746       (0)

 أم البواقي :  717    (0)

  الأغواط :   695    (0)

  سكيكدة :  682      (1)

 عين تموشنت : 677    (0)

 أدرار : 635       (0)

 خنشلة :   592   (1)

 قالمة :   519  (0)

غرداية :  437  (0)

تيسمسيلت : 429  (0)

برج بوعريريج : 422  (0)

سوق أهراس : 419  (13)

سيدي بلعباس :  417   (0)

 ميلة :  415         (5)

بشار :  348          (0)

 مـعـسـكـر :  331   (0)

 الطارف : 267      (8)

 نعامة :  263         (0)

  الشلف :   233     (6)

 البيض :   232      (0)

غليزان : 210      (0)

تندوف : 204       (0)

تمنراست :   202     (0)

 إليزي :  135    (0)

سعيدة :  72    (0)

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