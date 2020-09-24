تم تسجيل 179 حالة إصابة جديدة، و 5 وفيات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد وتحري الفيروس الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر : 5.587 (19)

البليدة : 4.064 (0)

وهران: 3.895 (15)

سطيف : 3.207 (20)

باتنة : 1.806 (27)

بجاية : 1.791 (0)

قسنطينة : 1.633 (3)

عنابة : 1.436 (0)

تيبازة : 1.380 (4)

تلمسان : 1.299 (12)

المسيلة : 1.295 (7)

البويرة : 1.287 (0)

بسكرة : 1.266 (3)

ورقلة : 1.259 (2)

الجلفة : 1.191 (0)

تيزي وزو : 1.162 (0)

الوادي : 1.103 (0)

بومرداس : 1.038 (13)

جيجل : 978 (17)

تيارت : 943 (0)

تبسة : 934 (8)

المدية : 776 (0)

عين الدفلى: 774 (0)

مستغانم : 746 (0)

أم البواقي : 717 (0)

الأغواط : 695 (0)

سكيكدة : 682 (1)

عين تموشنت : 677 (0)

أدرار : 635 (0)

خنشلة : 592 (1)

قالمة : 519 (0)

غرداية : 437 (0)

تيسمسيلت : 429 (0)

برج بوعريريج : 422 (0)

سوق أهراس : 419 (13)

سيدي بلعباس : 417 (0)

ميلة : 415 (5)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 331 (0)

الطارف : 267 (8)

نعامة : 263 (0)

الشلف : 233 (6)

البيض : 232 (0)

غليزان : 210 (0)

تندوف : 204 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 135 (0)

سعيدة : 72 (0)