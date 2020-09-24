كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 179 حالة إصابة جديدة، و 5 وفيات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد وتحري الفيروس الدكتور جمال فورار.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر : 5.587 (19)
البليدة : 4.064 (0)
وهران: 3.895 (15)
سطيف : 3.207 (20)
باتنة : 1.806 (27)
بجاية : 1.791 (0)
قسنطينة : 1.633 (3)
عنابة : 1.436 (0)
تيبازة : 1.380 (4)
تلمسان : 1.299 (12)
المسيلة : 1.295 (7)
البويرة : 1.287 (0)
بسكرة : 1.266 (3)
ورقلة : 1.259 (2)
الجلفة : 1.191 (0)
تيزي وزو : 1.162 (0)
الوادي : 1.103 (0)
بومرداس : 1.038 (13)
جيجل : 978 (17)
تيارت : 943 (0)
تبسة : 934 (8)
المدية : 776 (0)
عين الدفلى: 774 (0)
مستغانم : 746 (0)
أم البواقي : 717 (0)
الأغواط : 695 (0)
سكيكدة : 682 (1)
عين تموشنت : 677 (0)
أدرار : 635 (0)
خنشلة : 592 (1)
قالمة : 519 (0)
غرداية : 437 (0)
تيسمسيلت : 429 (0)
برج بوعريريج : 422 (0)
سوق أهراس : 419 (13)
سيدي بلعباس : 417 (0)
ميلة : 415 (5)
بشار : 348 (0)
مـعـسـكـر : 331 (0)
الطارف : 267 (8)
نعامة : 263 (0)
الشلف : 233 (6)
البيض : 232 (0)
غليزان : 210 (0)
تندوف : 204 (0)
تمنراست : 202 (0)
إليزي : 135 (0)
سعيدة : 72 (0)