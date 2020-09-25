تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات ساحلية بشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" أن أمطارا رعدية ستميز بداية من زوال اليوم، ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وأضاف ذات المصدر أن صلاحية النشرية تمتد من الساعة الثالثة بعد الزوال (00:15) إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت (00:06)، وستتراوح كميات الأمطار المتساقطة من 15 إلى 20 ملم محليا.