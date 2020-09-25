أعلنت ولاية الجزائر اليوم الجمعة عن انقطاع الماء الشروب في بلدية بابا حسن يوم الأحد المقبل، بسبب أشغال إصلاح قناة رئيسية بمركب هيدروليكي.

وجاء في بيان لمصالح ولاية الجزائر نشرته على صفحتها الرسمية عبر "الفايسبوك"، "نظرا لقيام أشغال إصلاح قناة رئيسية بالمركب الهيدروليكي لبلدية بابا حسن بالمقاطعة الإدارية للدرارية، تنهي ولاية الجزائر إلى كافة سكان البلدية أنه سيتم وقف عملية التزويد بالماء الشروب كليا، على أن تعود تدريجيا عند نهاية الأشغال، وهذا يوم الأحد 27 سبتمبر 2020، ابتداءا من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 16:00 مساء من نفس اليوم".

وأضاف ذات البيان أن شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" ستسخر صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.

كما تضع مؤسسة سيال تحت تصرف زبائنها رقم مركز مكتب الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.