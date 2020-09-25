نزلت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بسبب تنامي المخاوف بشأن تأثر الطلب على الوقود بفعل ارتفاع جديد واسع النطاق لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك بعض القلق إزاء عودة محتملة للصادرات من ليبيا.

وانخفض خام برنت أربعة سنتات إلى 41.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 40.23 دولار للبرميل.

ويتجه برنت صوب التراجع نحو ثلاثة بالمائة هذا الأسبوع ويمضي الخام الأمريكي على مسار الانخفاض بنحو اثنين بالمائة.

ويتجه الخامان القياسيان صوب تسجيل نزول شهري، سيكون الأول لبرنت في ستة أشهر. وما زال الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في حالة ركود إذ تقيد الجائحة السفر.

وانخفض متوسط الطلب على البنزين في أربعة أسابيع تسعة بالمائة عن مستواه قبل عام بحسب ما أظهرته بيانات حكومية يوم الأربعاء.

وفي أجزاء أخرى من العالم، تبلغ الزيادات اليومية للإصابات بالفيروس مستوى قياسيا وتُفرض قيود جديدة مما سيقيد على الأرجح السفر وطلب الوقود.

وفي ليبيا، حملت ناقلة نفط شحنة أمس الخميس من مرفأ من بين ثلاثة مرافئ ليبية أعيد فتحها في الأيام القليلة الماضية ومن المتوقع تحميل المزيد من الشحنات في الأيام المقبلة. لكن محللين يثيرون تساؤلات بشأن مدى السرعة التي قد تعزز بها ليبيا الإمدادات.