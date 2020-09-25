تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حرس الحدود، أول أمس الأربعاء من حجز أزيد من ثمانية قناطير من الكيف المعالج بمنطقة عين ڨزام الحدودية في ولاية تمنراست.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته أمسية يوم الخميس، أنه " في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة وإلى إفشال محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حرس الحدود يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، إثر دورية استطلاع بإن ڨزام بالناحية العسكرية السادسة، من حجز كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بثمانية (08) قناطير و(40) كيلوغراما من الكيف المعالج كانت محملة على متن مركبة (01) رباعية الدفع تخلى عنها تجار المخدرات الذين لاذوا بالفرار على متن مركبة ثانية خارج حدودنا الجنوبية بعد رؤيتهم للدورية".

وأضاف ذات المصدر تأتي هذه العملية النوعية لتضاف إلى عديد العمليات التي ساهمت في إحباط محاولات إدخال وترويج المخدرات داخل التراب الوطني، ولتؤكد مرة أخرى على اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم اللذين تتحلى بهما قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود، وحرصها الشديد على إحباط كل محاولات إغراق بلادنا بهذه السموم.