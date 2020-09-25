وصل لويس سوايز إلى العاصمة الإسبانية مدريد، استعدادًا لانضمامه لأتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن سواريز وصل في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة إلى مدريد، للخضوع للفحص الطبي وتقديمه لاعبًا لأتلتيكو مدريد. وأضافت الصحيفة أن من المتوقع انضمام المهاجم الأوروغوياني مع زملائه في الفريق، ومن الممكن أن يشارك في المباراة المقبلة لأتلتيكو يوم الأحد أمام غرناطة، في أولى مباريات الروخي بلانكوس في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقالت الصحيفة، أن هناك شك في أن يقابل سواريز المدير الفني للفريق دييغو سيميوني، في أولى الحصص التدريبية للفريق، بسبب إصابته بفيروس كورونا. ورحل سواريز إلى أتلتيكو مدريد تعويضا لألفارو مورتا الذي غادر الفريق المدريدي إلى يوفنتوس الإيطالي.