علمنا من أحد أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بضواحي مدينة مانشيستر الإنجليزية، أن الشرطة تمكنت من توقيف أحد المتهمين بقتل الشاب الجزائري، عمار تربش، فجر الإثنين الماضي بأحد شوارع مدينة روشيلد.

وعلى خلاف ما روج له من روايات ومحاولات لـ"تسييس القضية" من طرف جهات معارضة بالمهجر، أفاد مصدرنا أن الفقيد الشاب عمار تربش، يشهد له بدماثة الأخلاق وحسن السلوك، وأنه ليلة تعرضه للاعتداء الوحشي ، كان يهم بمغادرة المدرسة القرآنية التي كان يعلم فيها اللغة العربية، وقضى نصف الليل في عملية تنظيف المدرسة

. المصدر ذاته استبعد كل توظيف سياسي في الجريمة، مرجحا الفعل الإجرامي العنصري، وهو ما سيؤكده التحقيق الأمني للشرطة الإنجليزية بعد توقيف أحد الجناة صبيحة الحادثة.

وتتابع القنصلية الجزائرية في مانشيستر مجريات التحقيق وسط تضامن واسع من أفراد الجالية مع عائلة الفقيد في مدينة مرسى بن مهيدي أقصى غرب الجزائر