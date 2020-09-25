أصيب عدد من الأشخاص في حادث طعن أمام المقر القديم لجريدة شارلي إبدو في العاصمة الفرنسية باريس

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن أربعة مصابين في هجوم باريس، اثنان منهم في حالة خطيرة، وأن عناصر الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول المقر القديم للصحيفة.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن منفذ الهجوم كان مسلحا بساطور وغادر المكان بالمترو في شارع ريتشارد لونوار.

هذا ووصل وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى مكان الحادث، فيما عاد رئيس الوزراء جان كاستكس على وجه السرعة إلى العاصمة باريس لتشكيل خلية أزمة.