نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من هبوب رياح قوية على السواحل الشرقية تتعدى سرعتها 80 كم في الساعة، مع تشكل أمواج عالية تصل الى 5 أمتار.

وأوضح تنبيه ذات المصالح، أن السواحل المعنية هي: عنابة، القالة، سكيكد، جيجل وبجاية، وتمتد صلاحية التنبيه من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية فجر غد السبت.

وأفادت تنبيه ثان من استمرار في هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كم في الساعة على السواحل الغربية والوسطى، مع تشكل أمواج عالية تصل إلى 3 أمتار

والسواحل المعنية هي كل من: أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارن، مستغانم، تنس، وهران، أرزيو، بني صاف، الغزوات ومرسى بن مهيدي، وتمتد النشرية إلى غاية فجر غد السبت.