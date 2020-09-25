كشفت سفارة تركيا بالجزائر، اليوم الجمعة، أنه سيتم تنظيم رحلة جوية مستأجرة من الجزائر إلى العاصمة اسطنبول يوم 29 سبتمبر الجاري.

وأوضحت سفارة تركيا لدى الجزائر في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن الرحلة من تنظيم الخطوط الجوية التركية، حيث دعت السفارة مواطنيها الراغبين في مغادرة الجزائر عبر الرحلة الجوية إلى إرسال طلباتهم إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للسفارة ([email protected])

وأضاف ذات المصدر، أن رسوم تذكرة الطيران ذهابًا وإيابًا بالجزائر العاصمة قد حُددت بـ 43 ألف دينار للمواطنين الأتراك.

وستباع التذاكر ابتداء من يوم غد السبت والأحد بمركز باب الزوار للتسوق، مكتبي وهران وقسنطينة.