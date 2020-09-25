انتشل أعوان الحماية المدنية لشنوة في ولاية تيبازم ليلة البارحة شخصا سقط في المنطقة الصخرية "كوشة الجير" وإسعافه إلى مستشفى تيبازة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها اليوم الجمعة أن وحدتها المتخصصة بشنوة مدعمة بالوحدة الرئيسية لمدينة تيبازة وفرقة الغطاسين، تدخلت في الساعة الثامنةوالنصف من ليلة البارحة، لأجل سقوط شخص بالمنطقة الصخرية كوشة الجير شنوة، من علو حوالي 12 مترا.

وأضاف ذات البيان أنه تم انتشال الضحية المصابة بكسور على مستوى الرجل وجروح خطيرة على مستوى الرأس قدمت له الإسعافات في عين المكان ونقل إلى مستشفى تيبازة .

وأشار نفس المصدر إلى أن الضحية شاب يبلغ من العمر 22 سنة وينحدر من مدينة القليعة التابعة إقليميا لولاية تيبازة.

ووجهت الحماية المدنية في بيانها نداء إلى المواطنين تدعوهم فيه إلى تفادي المناطق الصخرية لخطورتها.