بات الموهبة الجزائرية ياسر العروسي قريبا من الهروب من جحيم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الظهير الأيسر صاحب الـ19 عاما خرج نهائيا من حسابات المدرب الألماني يورجن كلوب الذي وضعه على قائمة المغادرين لأسباب فنية.

وأكد موقع "تو 10" اليوناني أن ياسر العروسي يتواجد ضمن القائمة المختصرة للاعبين المطلوبين من قبل نادي أولمبياكوس، الساعي لتقوية صفوفه بلاعبين جدد تحسبا لمنافسات الموسم الجديد.

ويسعى بطل الدوري اليوناني في 45 مناسبة لإيجاد معوض لنجمه الدولي كوستاس تسيميكاس المنتقل حديثا لليفربول في صفقة بلغت قيمتها 12 مليون جنيه أسترليني.

ويبحث أولمبياكوس عن استغلال علاقته المميزة مع ليفربول للتعاقد مع ياسر العروسي خلال فترة الانتقالات الحالية، علما أن اللاعب الجزائري يرتبط بعقد مع "الريدز" حتى صيف 2021.

واكتفى العروسي بالمشاركة في مباراتين بقميص الفريق الأول لليفربول، لم يسجل أو يصنع فيهما أي هدف. وانضم الظهير الأيسر الشاب إلى ليفربول عام 2017، قادما من لوهافر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.