يجتمع المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، يوم الأحد 4 أكتوبر 2020، لتحديد هوية النادي الثاني الذي سيمثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، حسب ما علم اليوم الجمعة من مصدر عليم.

وبالإضافة إلى صاحب المركز الثالث في التصنيف النهائي للبطولة المحترفة الأولى، فإن المشاركة في كأس الكونفدرالية تعود غالبا للمتوج بكأس الجزائر. ومعلوم أن نسخة 2019-2020 من كأس الجزائر قد تم إلغاؤها نهائيا في الدور ربع النهائي (ذهاب)، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) منذ شهر مارس الفارط.

ومن المرتقب أن تحدد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، شبيبة القبائل، كثاني ممثل جزائري في كأس الكونفدرالية، بصفته الرابع في ترتيب بطولة المحترف الأول والمتوقفة بشكل نهائي بسبب وباء "كوفيد -19 ".

من جهته، سيشارك وفاق سطيف في النسخة المقبلة من كأس "الكاف" بفضل احتلاله للمركز الثالث في الترتيب. ومن المقرر أن ينطلق الدور الـ32 من المنافسة القارية في شهر ديسمبر المقبل. أما في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، فستكون الكرة الجزائرية ممثلة بكل من شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.