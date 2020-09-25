تم تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في الجزائر، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50754 حالة.

كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 4 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 110 مريضا للشفاء.

وأفادت اللجنة، أن 22 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة، فيما سجلت 20 ولاية أقل من تسع حالات إصابة بكورونا، بينما سجلت 06 ولايات أزيد من 09 إصابات بالفيروس. وهي

- الجزائر: 40

- جيجل: 20

- بجاية: 19

- باتنة: 12

- البليدة: 12

- وهران: 11