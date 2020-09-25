تعتبر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر الدول استيرادا للأسلحة، فإلى الآن وعلى مدار السنوات السابقة، اشتعلت صراعات وحروب أهلية دفعت حكومات وجهات غير حكومية إلى شراء أنواع مختلفة من السلاح.

وأوردت دراسة جديدة لمركز "السياسة الدولية"، أرقام ومعلومات عن كم الأسلحة التي صدرتها القوى العالمية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معام 2015 إلى 2019، بجانب أكبر المستوردين في المنطقة.

ومن أهم المستوردين في الفترة ما بين 2015 إلى 2019، السعودية المستورد الأكبر للسلاح بنسبة 29.5 بالمائة، يليها مصر في المركز الثاني بنسبة 14.2 بالمائة، ثم الجزائر بنسبة 10.4 بالمائة، ثم الإمارات بنسبة 8.5 بالمائة، ثم العراق بنسبة 8.4 بالمائة.

قائمة أكبر المستوردين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2015 إلى 2019

- السعودية : 29.5 بالمائة

- مصر : 14.2 بالمائة

- الجزائر : 10.4 بالمائة

- الإمارات: 8.5 بالمائة

- العراق: 8.4 بالمائة

وتعتبر روسيا من أهم المصدرين للأسلحة الى الجزائر بنسبة 67 بالمائة، تليها الصين بـ 13 بالمائة، ثم ألمانيا بنسبة 11 بالمائة.

ومن جهة أخرى، جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة للسلاح إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبجانب كونها مصدر الأسلحة الأكبر على مستوى العالم بنسبة 36 بالمائة، استحوذت الولايات المتحدة على 48 بالمائة من نسبة السلاح المصدرة إلى المنطقة.

ويأتي في المرتبة الثانية لمصدري السلاح إلى المنطقة، روسيا بنسبة 17 بالمائة، ثم فرنسا في المركز الثالث بنسبة 11 بالمائة، ثم المملكة المتحدة في المركز الرابع بنسبة 5 بالمائة، وأخيرا ألمانيا في المركز الخامس بنسبة 5 بالمائة.

قائمة أكبر المصدرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2015 إلى 2019

- الولايات المتحدة: 48 بالمائة

- روسيا: 17 بالمائة

- فرنسا: 11 بالمائة

- المملكة المتحدة: 5 بالمائة

- ألمانيا: 5 بالمائة

وقد صدرت الدول الخمسة نحو 85 بالمائة من الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 2015 إلى 2019، وقد احتلت الصين نحو 3 بالمائة فقط، رغم توقعات سابقة بأن تكون بديلا لموردي الأسلحة الأساسيين إلى المنطقة.