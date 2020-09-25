كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 175 إصابة جديدة و 4 وفيات بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في الجزائر.
وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي ;
الجزائر : 5.653 (40)
البليدة : 4.096 (12)
وهران : 3.920 (11)
سطيف : 3.213 (6)
باتنة : 1.826 (12)
بجاية : 1.812 (19)
قسنطينة : 1.644 (7)
عنابة : 1.459 (9)
تيبازة : 1.387 (4)
تلمسان : 1.311 (5)
المسيلة : 1.303 (21)
البويرة : 1.292 (2)
بسكرة : 1.269 (1)
ورقلة : 1.258 (2)
تيزي وزو : 1.199 (4)
الجلفة : 1.193 (1)
الوادي : 1.103 (0)
بومرداس : 1.043 (0)
جيجل : 1.005 (21)
تيارت : 947 (4)
تبسة : 939 (4)
المدية : 779 (1)
عين الدفلى : 774 (0)
مستغانم : 753 (1)
أم البواقي : 723 (2)
الأغواط : 695 (0)
سكيكدة : 686 (1)
عين تموشنت : 679 (0)
أدرار : 640 (0)
خنشلة : 592 (0)
قالمة : 522 (2)
غرداية : 437 (0)
تيسمسيلت : 429 (0)
برج بوعريريج : 422 (0)
سوق أهراس : 419 (0)
سيدي بلعباس : 417 (0)
ميلة : 415 (0)
بشار : 348 (0)
مـعـسـكـر : 331 (0)
الطارف : 269 (1)
نعامة : 263 (0)
الشلف : 234 (1)
البيض : 232 (0)
غليزان : 210 (0)
تندوف : 204 (0)
تمنراست : 202 (0)
إليزي : 135 (0)
سعيدة : 72 (0)