تم تسجيل 175 إصابة جديدة و 4 وفيات بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في الجزائر.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي ;

الجزائر : 5.653 (40)

البليدة : 4.096 (12)

وهران : 3.920 (11)

سطيف : 3.213 (6)

باتنة : 1.826 (12)

بجاية : 1.812 (19)

قسنطينة : 1.644 (7)

عنابة : 1.459 (9)

تيبازة : 1.387 (4)

تلمسان : 1.311 (5)

المسيلة : 1.303 (21)

البويرة : 1.292 (2)

بسكرة : 1.269 (1)

ورقلة : 1.258 (2)

تيزي وزو : 1.199 (4)

الجلفة : 1.193 (1)

الوادي : 1.103 (0)

بومرداس : 1.043 (0)

جيجل : 1.005 (21)

تيارت : 947 (4)

تبسة : 939 (4)

المدية : 779 (1)

عين الدفلى : 774 (0)

مستغانم : 753 (1)

أم البواقي : 723 (2)

الأغواط : 695 (0)

سكيكدة : 686 (1)

عين تموشنت : 679 (0)

أدرار : 640 (0)

خنشلة : 592 (0)

قالمة : 522 (2)

غرداية : 437 (0)

تيسمسيلت : 429 (0)

برج بوعريريج : 422 (0)

سوق أهراس : 419 (0)

سيدي بلعباس : 417 (0)

ميلة : 415 (0)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 331 (0)

الطارف : 269 (1)

نعامة : 263 (0)

الشلف : 234 (1)

البيض : 232 (0)

غليزان : 210 (0)

تندوف : 204 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 135 (0)

سعيدة : 72 (0)