كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
25 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 175 إصابة جديدة و 4 وفيات بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في الجزائر.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي ;

 

الجزائر : 5.653       (40)

البليدة : 4.096         (12)

وهران : 3.920      (11)

سطيف : 3.213      (6)

باتنة : 1.826         (12)

بجاية : 1.812          (19)

قسنطينة : 1.644        (7)

عنابة : 1.459  (9)                

تيبازة : 1.387            (4)

تلمسان :  1.311         (5)

المسيلة :  1.303        (21)

البويرة :  1.292        (2)

بسكرة : 1.269         (1)

ورقلة :  1.258         (2)

تيزي وزو :  1.199      (4)

الجلفة :  1.193           (1)

الوادي :   1.103         (0)

بومرداس :  1.043       (0)

جيجل :   1.005       (21)

تيارت :  947           (4)

تبسة :  939         (4)

المدية :   779   (1)

عين الدفلى :   774   (0)

مستغانم :   753        (1)

أم البواقي :  723      (2)

الأغواط :   695    (0)

سكيكدة :  686         (1)

عين تموشنت : 679      (0)

أدرار :  640       (0)

خنشلة :   592      (0)

قالمة : 522        (2)

غرداية :   437     (0)

تيسمسيلت :   429      (0)

برج بوعريريج :  422    (0)

سوق أهراس :  419    (0)

سيدي بلعباس : 417       (0)

ميلة :  415              (0)

بشار :  348        (0)

مـعـسـكـر :  331  (0)

الطارف :  269      (1)

نعامة : 263        (0)

الشلف : 234      (1)

البيض : 232      (0)

غليزان :  210   (0) 

تندوف :   204   (0)

تمنراست : 202    (0)

إليزي : 135         (0)

سعيدة :   72      (0)

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