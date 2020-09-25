أكدت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ​ارسنال​ قدم عرضه لنادي ليون لضم اللاعب ​حسام عوار​، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتواجد عوار على رادار عدة نوادي أبرزها إضافة إلى أرسنال، مانشستر سيتي ويوفنتوس.

وأشارت شبكة "TELEFOOT" الفرنسية، إلى أن الغانرز بدأ أولى خطواته في سبيل حسم صفقة عوار، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأردفت أن مسؤولي النادي الإنكليزي قدموا عرضهم الرسمي لنادي أولمبيك ليون، لضم عوار إلى ملعب الإمارات دون الكشف عن القيمة المادية للعرض.

ولن تقبل إدارة النادي الفرنسي بأقل من 60 مليون أورو للتخلي عن اللاعب.