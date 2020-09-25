اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم نادي السد القطري و المنتخب الجزائري لكرة القدم، بغداد بونجاح، ضمن أفضل ثمانية نجوم برزوا خلال مرحلة المجموعات لمنافسة رابطة أبطال آسيا 2020 لأندية غرب آسيا و ساهموا في قيادة فرقهم للتأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد أن قدموا مستويات رائعة.

ونشر الاتحاد على موقعه الرسمي تصويتا يمكّن للجمهور المشاركة فيه لاختيار اللاعب الأبرز من بين قائمة تضم ثمانية أسماء، حيث يستمر التصويت إلى غاية غدا السبت.

و أشاد تقرير الهيئة الآسيوية بنجوم رابطة الأبطال في دور المجموعات، والذين ينتمون للفرق الثمانية التي تأهلت إلى الدور التالي للمنافسة.

وعلى غرار مهاجم "الخضر"، ضمت القائمة كلا من : عبدالرزاق حمدالله (هداف النصر السعودي)، وشجاعي خليل زاده (بيرسيبوليس الإيراني)، والإسباني بيدرو كوندي (شباب أهلي دبي الإماراتي)، جلال الدين مشاريبوف (باختاكور الأوزبكي)،

أمير أرسلان مطهري (هداف الاستقلال الإيراني), سلمان المؤشر (الأهلي السعودي), عبدالمجيد السواط (التعاون السعودي).

وخصص التقرير فقرة خاصة للحديث عن إبن "الباهية" وهران، الذي خطف الأضواء مع ناديه القطري، مشيرا إلى أنه بوجود نجوم أمثال الإسباني سانتي كازورلا و أكرم عفيف في صفوف السد، جاء تألق بونجاح في تسجيل أربعة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة خلال ثلاث مباريات خاضها.

وجاء في التقرير أن نادي السد القطري حصل على المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وبرز في صفوف الفريق المهاجم بغداد بونجاح.

وكان بطل افريقيا مع الجزائر في 2019، قد حاز على جائزة هداف رابطة أبطال آسيا سنة 2018، بعدما وقع على 13 هدفا، ساهم من خلالها في بلوغ ناديه القطري الى الدور نصف النهائي، ليعود هذه السنة للتألق من خلال تسجيل أربعة أهداف في ثلاث مباريات، من بينها هدفين في مباراة الجولة الرابعة أمام العين الاماراتي.