بعد غياب لعدة أشهر بسبب وباء كوفيد 19 عاد زلفاني المدرب التونسي "للكناري"، مساء أمس الخميس، إلى تيزي وزو رفقة فخري مساعده والمهاجم دراجي.

سيبقى الثلاثي التونسي تحت الحجر المنزلي لمدة أسبوع قبيل إستئنافهم نشاطهما. عودة المدرب الاساسي للشبيبة سيكون بشكل فعلي خلال التربص الثالث الذي سيجريه الفريق بداية شهر أكتوبر الداخل الذي لم يتم بعد تحديد مكان إجرائه ففي حالة إستئناف الرجلات الجوية و فتحت الحدود التربص سيجري بالخارج و في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا سيجري التربص سواءا بشرق البلاد أو بالجنوب.

نذكر في هذا الصدد انه تعذر على المدرب الأساسي للشبيبة زلفاني الإشراف على التربصين الأولين الذي أجراها الفريق بكل من مدينة أقبو بولاية بجاية و بمدينة مستغانم حيث تكفل بالمهمة هذه مساعده مراد كعروف الذي سبق له القيام بنفس المهمة خلال الموسم الكروي 2018/2019 من خلال إشرافه على التربص التحضيري الذي أجراها "الكناري" بعين البنيان قبيل إلتحاق المدرب الفرنسي فرانك دوما بالفريق للإشراف على التربص الثاني الذي إجري بألمانيا.فيما يخص تعداد الفريق إستئنف المدافع عقياب يوبا المستقدم من نجم بن عكنون، أمس الخميس، التدريبات قبيل إلتحاقه بالمجموعة في فإنتظار عودة الثنائي بولحية المتواجد بإسبانيا و الطوبال المتواجد بليبيا.