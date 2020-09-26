حدثت أول عملية مبادلة لـ"بتكوين" منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك في يناير 2009، وتجاوزت قيمة هذه العملة الرقمية المشفرة الأشهر، حاجز 20 ألف دولار، قبل نحو عامين قبل أن تتراجع عن هذا الحاجز.

ومنذ ذلك الحين، استمر تبني العملات الرقمية في عدد من دول العالم والبعض الآخر حاربها، لكن لا توجد حتى الآن معايير محددة لكيفية اختلاف معدلات الاعتماد على هذه العملات.

وأطلقت مدونة chainalysis مؤشرًا لدراسة أكثر الدول اعتمادًا على هذه العملات باستخدام عدد من المعايير المختلفة، بغرض تحديد الاختلافات بين جميع بلدان العالم.

وضمت الدراسة 154 دولة حول العالم، من بينها الجزائر، حيث تم بحث 4 معايير مختلفة، ومنح الدول درجة تراوح بين 0 إلى 1 بحيث يكون 1 هو الدرجة الأعلى.

واحتلت أوكرانيا المركز الأول وحصلت على 1 درجة، وفي المركز الثاني جاءت روسيا وحصلت على 0.931 درجة، ثم فنزويلا وحصلت على 0.799 درجة، رابعًا الصين، والمفاجأة جاءت في المركز الخامس الذي احتلته كينيا، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السادس.

وحصلت الجزائر على درجة 0 في اعتماد على نوع من هذه العملات، واحتلالها المركز الأخير مع ليبيا وفلسطين، على مستوى الوطن العربي والعالمي، وحلت المغرب في المركز الأول عربيا، و42 عالميًا وحازت على 0.127 درجة، وفي المركز الثاني عربيًا جاءت مصر وحصلت على 0.074 درجة واحتلت المركز 64 عالميًا.

وبعد ذلك، جاءت الإمارات وحصلت على 0.056 درجة وجاءت في المركز 76 عالميًا، أما السعودية فحصلت على المركز الرابع عالميًا برصيد 0.036 درجة واحتلت المركز 93 عالميًا، تليها الأردن في المركز الخامس، والـ 95 عالميًا وحصلت على 0.033 درجة.

وفي المراتب التالية، حلّت الكويت، تونس، لبنان، سوريا، قطر، البحرين، عُمان، اليمن، العراق، والسودان، وهناك عدد من الدول حصلت على درجة 0 من بينها ليبيا، الجزائر وفلسطين وغيرها.