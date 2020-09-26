أشارت إذاعة الجزائر الدولية، اليوم السبت، إلى أن الخضر سيخوضون مباراة ودية ثانية ضد المنتخب المكسيكي المصنف الـ11 في ترتيب الفيفا بملعب "جاك لومون أرينا" بالنمسا يوم 12 أو 13 أكتوبر القادم.

وحسب مصدر من الاتحاد الهولندي لكرة القدم فإن هذا اللقاء الذي سيلعب في الـ12 أو 13 أكتوبر القادم قد برمج بطلب من الاتحادية المكسيكية لكرة القدم.

للتذكير فإن المنتخب الوطني سيدخل في تربص بدءا من 5 أكتوبر القادم و إلى غاية الـ13 من نفس الشهر بالنمسا في إطار التحضير للاستحقاقات القادمة .