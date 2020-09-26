حللت مجلة "أرميسكي ستاندرات" الروسية القدرة الدفاعية للجيش الجزائري الذي يعد الآن من أقوى الجيوش في منطقة شمال إفريقيا. وأكدت "أرميسكي ستاندرات" أن المبلغ الإجمالي للصفقات العسكرية بين روسيا والجزائر تخطى 13.5 مليار دولار.

ومن بين الصفقات التي وصفت بالكبرى عقدت خلال أعوام 2006- 2018 واقتنت الجزائر بموجب تلك الصفقات 28 مقاتلة من طراز " سو – 30 إم كا آ" بصفتها نسخة جزائرية للمقاتلات التي رفضت الهند شراءها و16 طائرة للقتال والتدريب من طراز "ياك – 130" و3 منظومات "إس – 300 بي إم أو" و28 منظومة " بانتسير إس 1" للصواريخ والمدافع المضادة للجو و385 دبابة "تي – 90 إس" وحوالي 300 عربة قتالية لدعم الدبابات من طراز "ترميناتور" و216 منظومة "كورنيت" للصواريخ المضادة للدبابات و8 منظومات للأسلحة فائقة الدقة من طراز "كراسنوبول" وغواصتين من مشروع "فارشافيانكا".

كما اشترى الجيش الجزائري من روسيا 42 مروحية ضاربة من طراز " مي – 28 إم تي" ( صياد الليل) و6 مروحيات للنقل من طراز " مي – 26 تي – 2". وعلاوة على ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن توريد 32 مقاتلة "سو- 30 إم كا آ" و14 مقاتلة خفيفة من طراز "ميغ – 29 إم إم آ".

وبدأت روسيا عام 2018 في تزويد الجيش الجزائري بقاذفات اللهب الثقيلة "توس – 1 آ وتم تقسيم الجيش الجزائري إلى 7 دوائر عسكرية تنفذ كل منها مهامها حسب الخصوصيات الجغرافية للأرض، وذلك اقتداء بهيكلة الجيش الروسي ومناطقه العسكرية. وقالت المجلة إن السلاح الروسي والإصلاحات في المجال العسكري حوّل الجيش الجزائري إلى أقوى الجيوش في منطقة شمال إفريقيا.