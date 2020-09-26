أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب تنحيه عن منصبه إثر عدم تمكنه من تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وذلك بعد خلافات عديدة بين مختلف القوى السياسية بشأن الحقائب الوزارية.

وقال أديب "تبين لي أن التوافق الذي قبلت من أجله المهمة الوطنية في لبنان لم يعد قائما"، معتذرا عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وأخفقت القوى السياسية اللبنانية في تشكيل حكومة جديدة في المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب خلاف على الحقائب الوزارية.

وكان ماكرون زار لبنان مطلع الشهر الجاري للمرة الثانية منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع أ وت الماضي، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين خلال أسبوعين لتنفيذ إصلاحات عاجلة.

وحينها حذر الرئيس الفرنسي من أن لبنان يواجه خطر "الزوال" في حال لم ينفذ الإصلاحات العاجلة المطلوبة، في خضم أزمة اقتصادية خانقة فاقمها انفجار المرفأ الذي قدرت أوساط دولية خسائره بما لا يقل عن 8 مليارات دولار. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون حذر من أن البلاد تتجه نحو "جهنم" في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل الحكومة.