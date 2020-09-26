ألقت قوات الأمن التونسية، مساء الجمعة، القبض على ثلاثة أشخاص في مدينة بنزرت شمالي البلاد، للاشتباه في انتمائهم لتنظيم إرهابي. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء "تونس إفريقيا" الرسمية، إن المعتقلين الثلاثة كانوا يرصدون مساكن عدد من العسكريين في أحد أحياء بنزرت.

وأوضح المصدر أن السلطات الأمنية في المدينة توصلت إلى "تعمد ثلاثة أشخاص بينهم شخص عائد من إحدى مناطق بؤر التوتر، رصد مساكن عدد من العسكريين بأحد أحياء المدينة". وأوضحت الوكالة أنه "تم ليلة أمس (الجمعة) مداهمة مقرات إقامتهم، حيث تم حجز مجموعة من الكتب والمنشورات ذات منحى إرهابي وحجز هواتفهم النقالة".

وتابعت أن الثلاثة تم اعتقالهم "بعد استشارة النيابة العمومية، في انتظار إحالتهم إلى القضاء المختص في بحث الجرائم الإرهابية".