شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على أن سياسات إيران التي وصفها بالـ "عدوانية" دفعت كثيرا من الدول العربية إلى مراجعة مواقفها تجاه الكيان الصهيوني.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن قرقاش تصريحه، خلال موجز صحفي افتراضي عقده على هامش أعمال الدورة الـ75 من الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، بأن الإمارات لم تكن في حاجة إلى إحلال السلام مع الاحتلال لمواجهة إيران، غير أن السياسات التي انتهجتها طهران خلال العقود الثلاثة الماضية استدعت مخاوف كثيرة من الدول العربية وجعلتها تنظر إلى علاقتها مع الصهاينة "نظرة جديدة".

ورجح الوزير أن إيران ربما لم تهدف إلى ذلك، غير أن تصرفاتها كان لديها تأثير على المنطقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا ينوي التكهن بشأن ما إذا كانت دول عربية أخرى ستحذو حذو الإمارات والبحرين في إقامة علاقات مع الاحتلال الصهيوني.

وأكد قرقاش أن حكومة الإمارات خلصت إلى أن تطبيع العلاقات مع الكيان سيجلب إليها فوائد استراتيجية وسيزيد من تواجدها على الساحة العالمية، مشيرا إلى أن أبوظبي "لم تفقد صديقا واحدا" في المنطقة نتيجة لهذا الاتفاق، رغم وجود خلافات إزاءه في العالم العربي.

ووصف الوزير الإماراتي رد فعل إيران على تطبيع بلاده والبحرين مع الكيان بأنه "مقلق جدا"، وندد أيضا بمعارضة تركيا للاتفاق، واصفا هذا الموقف بأنه "النفاق التام".