كشف والي سكيكدة عبد القادر بن سعيد ، خلال سؤال طرح على وزير الطاقة بخصوص رعاية فريق شبيبة سكيكدة، أن إدارة الشبيبة ستمضي الإثنين القادم على العقد مع الشركة التي قد ترعاها دون ذكرها ، لكن مصادر عليمة لم تستبعد ان تكون احدى فروع سوناطراك خاصة وأن مطلب الأنصار كان منصب على شركة سوناطراك.

وبهذا الخبر تكون الشبيبة قد افرجت أزمتها المالية بحيث أنها لا تزال لم تباشر في انتداب اللاعبين بحيث تقوم بتجديد عقود بعض عناصر من الموسم الماضي والسبب دائما الضائقة المالية التي تتخبط فيها إدارة جمال قيطاري في انتظار الحصول على الدعم الموجه لها من قبل شركة صوميك فرع سوناطراك ومؤسسة الميناء والبلدية.