تمكنت فرق الإطفاء للوحدات العملياتية للحماية المدنية بمعية فرق مصالح محافظة الغابات بولاية الشلف من إخماد كل حرائق الغابات التي اندلعت يوم أمس الجمع بالكتل الغابية التابعة لأقاليم بلديات الولاية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية اليوم السبت في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن وحداتها العملياتية بمعية مصالح محافظ الغابات تمكنت من إطفاء جميع الحرائق التي اندلعت يوم الجمعة بالكتل الغابية التابعة لبلديات الظهرة (غابة الحلحال و غابة بيوب)، أولاد بن عبد القادر (غابة جبل سعدية) ووادي قوسين (غابة بوقرابة).

وأضاف ذات المصدر أن أربعة حرائق منها تم إخمادها خلال ساعات متأخرة من مساء يوم أمس، في حين بقي موقد واحد بغابة بوقرابة ببلدية وادي قوسين في حالة نشاط حتى صبيحة اليوم رغم تسخير إمكانيات معتبرة لإخماده بسبب صعوبة التضاريس الجبلية.

وأوضح البيان أنه إضافة إلى التضاريس الوعرة للمنطقة وصعوبة المسالك ،فإن الرياح القوية حالت دون ذلك و زادت من سرعة انتشار الحريق، ليتم استئناف العملية في الصباح الباكر من هذا اليوم و تم إخماده نهائيا في حدود الساعة الثامنة صباحا.

وقد أسفرت هذه الحرائق عن إتلاف مساحات معتبرة من الأملاك الوطنية الغابية قدرت بحوالي 13.55 هكتارا من الأحراش و بعض فصائل الأشجار كالبلوط الفليني والبلوط الأخضر لتضاف هذه الخسائر إلى الحصيلة الثقيلة التي تم تسجيلها سابقا خلال هذه السنة قدرت بمئات الهكتارات.