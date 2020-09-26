أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أن وحدات حراس السواحل تمكنت خلال أسبوع من إنقاذ 755 شخصا حاولوا الأبحار بطريقة غير شرعية.

وأوضح البيان أنه "مواصلة للجهود المبذولة من طرف قواتنا البحرية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات حرس السواحل في الفترة الممتدة من 20 إلى 25 سبتمبر 2020، في عمليات متفرقة في مياهنا الإقليمية، من اعتراض وإنقاذ (755) شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية، ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة للقوات البحرية".

وأضاف ذات المصدر أنه تم انتشال ثلاثة (03) جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم.

و أشارت حصيلة القوات البحرية إلى أن العمليات التي نفذتها زوارق البحث والإنقاذ، كانت موزعة على النحو التالي:

بالواجهة البحرية الوسطى: تم اعتراض وإنقاذ (340) مهاجرا غير شرعي.

بالواجهة البحرية الغربية: تم اعتراض وإنقاذ (343) مهاجرا غير شرعي.

بالواجهة البحرية الشرقية: تم اعتراض وإنقاذ (72) مهاجرا غير شرعي.

وخلص بيان وزارة الدفاع إلى إن هذه التدخلات تعكس الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر لاسيما الإنسانية منها، والحفاظ على سلامة المواطنين.