توفي اليوم السبت متوسط الميدان السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم في سنوات الثمانينات، عبد الوهاب معيش، عن عمر 60 عاما، حسب ما علم من أقاربه.

وحمل معيش، الذي ولد بسطيف في الفاتح جانفي 1960، ألوان الفريق الوطني 23 مرة، أولها أمام البنين يوم 8 أفريل 1983 وآخرها سنة 1989 ضد قطر.

وكان لاعب وسط الميدان السابق يتميز ببنية جسدية قوية، وهو ما ساعده على اللعب في أقوى وأعرق الأندية آنذاك، منها نصر حسين داي، مولودية الجزائر و رائد القبة، ووري المرحوم الثرى اليوم بمقبرة العالية بالعاصمة.