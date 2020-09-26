قامت مصالح الجمارك (قسم المسافرين) على مستوى مطار الجزائر الدولي خلال الفترة الممتدة من الفاتح يناير الى 15 سبتمبر 2020 بحجز بضائع بلغت قيمتها الاجمالية 97.05 مليون دج حسبما علمته وأج لدى المديرية العامة للجمارك.

و سجلت مصالح الجمارك خلال هذه الفترة 306 منازعة خاصة بالبضائع أفضت الى فرض غرامات ضد المخالفين فاقت قيمتها 103 مليون دج.

و تتمثل الواردات المحجوزة حسب طبيعة السلع في الاسلحة (02) بقيمة 37486 دج فيما بلغت الغرامة المفروضة قرابة 75000 دج.

كما تخص عمليات الحجز حوالي 6 كلغ من راتنج القنب الهندي قيمتها 6 مليون دج فيما قاربت الغرامة المفروضة 12 مليون دج اضافة الى 150 وحدة من الأقراص المهلوسة بقيمة 23673 دج مقابل غرامة مالية قدرت ب 47346 دج حسب نفس الحصيلة.

و بخصوص العملات الأجنبية و المحجوزات من الذهب اشارت مصالح الجمارك الى حجز 85860 أورو و 21050 دولار و 39ر869 غرام من الذهب و 1.62 كلغ من الفضة ما يعادل 16.35 مليون دج في حين ان الغرامات المفروضة ضد المخالفين قدرت بأكثر من 37.7 مليون دج.

كما حجزت مصالح الجمارك خلال نفس الفترة 898 خرطوشة سجائر بلغت قيمتها 85ر1 مليون دج و 4958 هاتف محمول ما يعادل أكثر من 7ر67 مليون دج.

و فيما يتعلق بحركة الملاحة الجوية سجلت ذات المصالح الى غاية 15 سبتمبر من السنة الجارية مجموع 8317 رحلة منها 3995 اياب و 4322 ذهاب حيث بلغ عدد المسافرين 914.706 مسافر منهم 435.663 مسافر قادم و 479.043 مسافر مغادر.

و بخصوص عمليات الاجلاء التي نظمت في اطار اجراءات مكافحة كوفيد-19 ، اشارت حصيلة مصالح الجمارك الى اجلاء 17128 مسافر عبر 123 رحلة نظمت ما بين 15 مارس و 13 سبتمبر 2020 منها 45ر70 بالمئة من أوروبا و 15.47 بالمئة

من آسيا و 14.04 من بلدان اخرى.

و أشارت حصيلة مصالح الجمارك لسنة 2019 الى تسجيل 908 منازعة خلال هذه الفترة أدت الى حجز بضائع بقيمة فاقت 338 مليون دج مع فرض غرامات بلغت أكثر من 5.2 مليون دج.

و تمثلت الواردات التي تم حجزها في الاسلحة (3 مسدسات و بندقيتين ناريتين و بندقيتين هوائيتين) فاقت قيمتها 2ر1 مليون دج و أقراص مهلوسة (5887 وحدة)

و هواتف محمولة ( 12106 وحدة) و أحذية (4112) و أقمصة (21995) و ألبسة رياضية (3434) و بدلات رياضية (977) و خراطيش سجائر (5089) و أكياس مادة الشمة (134).

و فيما يتعلق بعمليات حجز العملات الصعبة و المحجوزات من الذهب استرجعت ذات المصالح ما يعادل أكثر من 1 مليون أورو و 191735 دولار و أكثر من 12 كلغ من مواد من الذهب ما يعادل اكثر من 165.3 مليون دج مقابل غرامات فاقت 330.6 مليون دج.