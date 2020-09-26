أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، اليوم السبت، أنه لا تسامح مطلقا في تطبيق حظر التجول في البلاد بعد عودة الاصابات المرتفعة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19).

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم أنه تم فرض حظر التجول بعد العاشرة مساء في ثلاث ولايات نمساوية لمواجهة العدد المتزايد من الإصابات وهي فورارلبرغ وتيرول وسالزبورغ، مشيرا إلى أنه تم التفتيش على 2239 مطعمًا ومكانًا عاما في جميع الولايات الثلاث مساء أمس الجمعة.

وأشار الوزير إلى أنه في بقية الولايات النمساوية تنتهي التجمعات ويفرض حظر التجول في الواحدة صباحا.

وأضاف قائلا "لقد سئمنا جميعًا من فيروس كورونا.. هناك حقيقة أننا نواجه حاليًا أعدادًا متزايدة من الإصابات .. لقد تم تسجيل 14 الف إصابة جديدة في شهر سبتمبر الجاري وحده" مشيرا الى ان الحالة الراهنة تتطلب زيادة مراقبة حظر التجول من قبل الشرطة.

وقال وزير الداخلية النمساوية أن "مصلحتنا المشتركة تقتضي تقليل عدد الإصابات"، مشددا على أهمية السيطرة الصارمة والمكثفة من أجل تجنب التجمعات التي تنشر العدوى.