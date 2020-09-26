تأهل الأهلي السعودي إلى الدور ربع النهائي من رابطة أبطال آسيا لكرة القدم، بفضل فوزه على شباب الأهلي الإماراتي، اليوم السبت في الدوحة بركلات الترجيح (4-3) بعدما انتهت المباراة بهدف لمثله في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.

وتقدم شباب الأهلي الإماراتي في الشوط الأول عن طريق لاعبه عزيزجون غانييف في الدقيقة الـ28، قبل أن يعدل الأهلي السعودي النتيجة بواسطة عمر السومة عند الدقيقة الـ54 من ركلة جزاء.

و استمر التعادل بين الفريقين في الوقت الإضافي ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الأهلي السعودي.

وكان الأخير قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط للاستقلال الإيراني الثاني والشرطة العراقي.

وينتظر أن تسحب قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا يوم الإثنين القادم.