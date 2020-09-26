نظم الشباب البطال بولاية سكيكدة مساء اليوم السبت، وقفة أمام مقر الولاية معربا عن رفضه للسياسة المنتهجة من قبل ما يعرف بالوسيط على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل، مع المطالبة بفتح تحقيق في نظام التشغيل بالولاية، الشباب طالب السلطات المحلية النظر في ظروفه الاجتماعية التي يتخبط فيها بسبب البطالة .



التي بلغت نسبتها على مستوى ولاية سكيكدة 14 في المائة بالرغم من تواجد بها قاعدة صناعية هامة ومركبات صناعية غير أن الشباب حسبهم لم تمنح لهم الفرصة من اجل التوظيف ، اغلب الشباب الذي شارك في الوقفة السلمية من خريجي الجامعات والمعاهد في شتى الاختصاصات المعلن عنها من قبل الوكالة المحلية للتشغيل.