تعرض عون شرطة تابع للمصلحة الولائية للأمن العمومي إلى حادث مرور أثناء تأدية مهامه بوسط مدينة مستغانم، حيث نقل على متن سيارة الحماية المدنية إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى مستغانم متأثرا بجروح بليغة على مستوى الرأس.

الحادث تعود وقائعه إلى الساعة منتصف نهار اليوم ، بينما كان الضحية يزاول مهامه العادية بوسط المدينة في تسيير حركة المرور رفقة زملاءه، اذ دهسته سيارة أجرة مرقمة بترقيم ولاية مستغانم تابعة لإحدى المؤسسات الخاصة، المعني بالأمر يمكث بالعناية المركزة بالمستشفى المحلي لتلقي العلاج.