قدمت الجمعية الفرانكو-جزائرية للأعمال الخيرية الإنسانية والابتكار الصحي (شفا) هبة بـ 4.375 أطنان من المعدات الوقائية الطبية لفائدة مختلف مؤسسات الصحة العمومية عبر الوطن، حسب ما صرح به اليوم السبت ممثل ولاية قسنطينة لدى هذه الجمعية.



وأوضح ياسين بوجعادة، المختص في السلامة الصحية، أن هذه الهبة تتكون من معدات وقائية على غرار الأقنعة الجراحية والمآزر وواقي المآزر وكذا القفازات بالإضافة إلى الضمادات وأدوات القسطرة والحقن التي تستعمل خاصة في التكفل بمرضى كوفيد- 19.



واستنادا لذات المصدر فإن هذه العملية، التي انطلقت قبل نحو شهر، ''مكنت من توزيع هذه الهبة على عدد كبير من صيدليات مؤسسات الصحة العمومية بالوطن وذلك بولايات وهران والجزائر العاصمة وعنابة وبسكرة".



وأشار بوجادة، في ذات السياق، إلى أن أعضاء جمعية "الشفا" التي يرأسها الدكتور عبد المليك خباب، قد قرروا تسخير كل إمكانياتهم من أجل "تقديم المساعدة والدعم لممارسي قطاع الصحة" وذلك بغرض محاربة وباء كوفيد-19 لاسيما بعد أن انتشر بالعديد من ولايات الوطن.



وحسب الممثل المحلي لجمعية ''الشفا''، فقد قام أعضاء الجمعية المكونة من أطباء جزائريين وفرنسيين سابقا بعدة مهمات في المجال الطبي وشبه الطبي بالجزائر بهدف تطوير تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الصحة لاسيما الرعاية الطبية والتكوين والمرافقة في ميدان البحوث العلمية لتطوير القطاع الصحي.



كما أكد أن مختصين من هذه الجمعية الفرانكو-جزائرية، التي تأسست في 27 نوفمبر 2018 ومقرها بمدينة ليون (فرنسا)، قد أجروا العديد من العمليات الجراحية بمختلف الهياكل الصحية عبر ولايات الوطن على غرار سطيف وقسنطينة وغرداية وبرج بوعريريج .



وفي إطار تبادل الخبرات، يضيف بوجعادة، قامت هذه الجمعية منذ إنشائها بإرسال ست (6) بعثات لطواقم طبية لولاية قسنطينة وذلك لإجراء عمليات جراحية لفائدة أطفال يعانون من تشوهات خلقية بالإضافة إلى تكوين ممارسي القطاع من أطباء وأعوان شبه طبيين.