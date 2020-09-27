حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأحد ،من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب خريطة اليقظة فإن الولايات المعنية بالامطار هي : بجاية، سكيكدة، عنابة، جيجل،سطيف، تيزي وزو، بومرداس. وستتعدى كمية الأمطار 25 ملم بداية وهذا من التاسعة صباحا الى غاية الثالثة بعد زوال اليوم.

كما حذرت ذات المصالح ، من هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا بداية من منتصف النهار الى غاية السادسة مساء. وستخص الرياح ولايات الجزائر العاصمة، ميلة ،قسنطينة ،الطارف .