كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو، عن إطلاق منصة الكترونية لاحقا تربط بين مصالح التضامن الوطني والديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بغية تحسين التكفل بفئة المعاقين في هذا المجال.

وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على اليوم الإعلامي حول خدمات الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، أن هذه المنصة الالكترونية تهدف إلى "تلقي طلبات المستفيدين من خدمات الديوان ودراستها والبت فيها في آجال وجيزة".

وأبرزت كريكو، أن قطاعي التضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "انتهجا سياسة تناسقية محكمة"، وبالأخص في مجال تزويد هذه الفئة بالأعضاء الاصطناعية، وذلك عن طريق الديوان الذي أحصى إلى غاية شهر جويلية الفارط أزيد من 657 ألف مستفيد من هذه التجهيزات.

وأضافت أن الديوان خصص غلافا ماليا لشراء المادة الأولية الموجهة لصناعة هذه التجهيزات سيتم استلامها خلال شهر أكتوبر القادم، مشيرة إلى أن هذه الخدمات من شأنها تسهيل إدماج هذه الفئة في المحيط الاجتماعي والاقتصادي وتمكينها من حقوقها الأساسية كالتربية والتكوين المهني والتشغيل.

وذكرت الوزيرة بجهود الدولة في التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتمحور أساسا -مثلما قالت- في ضمان التربية والتعليم لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة دون استثناء أو إقصاء في وسطهم العادي وعلى مستوى المؤسسات المتخصصة في الإعاقة والبالغ عددها 236 مؤسسة، وكذا الأقسام الخاصة المفتوحة بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية والبالغ عددها 784 قسم لإدماج الأطفال المعاقين حسيا وذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة، مع توفير جميع الوسائل البيداغوجية الضرورية للتكفل بهم.