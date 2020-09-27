احتج محامون من منظمة محامي الجزائر العاصمة، والذين ألتحق بهم العشرات من المحامين من باقي الولايات، اليوم، في مجلس قضاء الجزائر.

ويأتي الاحتجاج بعد دعوة منظمة الجزائر العاصمة إثر ما وصفوه بـ "الاهانة" التي قالوا أن المحامين تعرضوا لها من طرف قاضي المجلس خلال محاكمة رجل الأعمال مراد عولمي.

حيث طلبت هيئة الدفاع تأجيل القضية، ورفضها القاضي، وتعرض نقيب المحامين لولاية الجزائر إلى وعكة صحية أغمي عليه إثرها ونقل إلى المستشفى، وبالموازاة مع ذلك قررت المنظمة مقاطعة جميع الأعمال القضائية المبرمجة على مستوى المجلس.