وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، اليوم الأحد، اعذارا أوّلا لشركة "MAKSEM YAPI/TURQUE "، المكلّفة بإنجاز مشروع 1462 مسكنا بعين المالحة في العاصمة.

وحسب بيان وكالة عدل المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، وجهت عدل هذا الإعذار للشركة التركية، يوم 27 سبتمبر 2020، بعد تسجيلها إهمال الورشة، نظرا لقلة الوسائل البشرية والمادية بها، إلى جانب عدم انطلاق أشغال التزويد بالمياه الصالحة للشرب وانجاز شبكات الصرف الصحي في كل من التجزئة 07 و 05 ، إضافة إلى عدم مطابقة انجاز الأشغال على مستوى بعض التجزئات ( دهن الأسطح الخارجية عن طريق الدهن العازل).

و بموجب هذا الإعذار، طالبت الوكالة شركة ” MAKSEM YAPI/TURQUE ” باتخاذ جميع الإجراءات اللاّزمة والضرورية من أجل إعادة الانطلاق الفعلي في الأشغال بالورشة. وكذا تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية، وتموينها وفقا لمخطط تنفيد الأشغال.

إلى جانب حثّها على وضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين، من أجل تصحيح الوضعية المسجّلة وتدارك التأخر في تقدم الأشغال. وأمهلت الوكالة شركة الإنجاز، 72 ساعة ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعذار في الصحافة الوطنية، على أن تلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في حالة عدم التزامها بتنفيذ مقتضيات الاعذار.