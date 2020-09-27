كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الأحد، أن الوزارة وبحكم المهام الموكل إليها قامت بدراسة جميع الفرضيات الممكنة لضمان الدخول الدراسي المقبل، إلا أنها لم تخرج بقرار نهائي بهذا الخصوص.

وأكد واجعوط في اللقاء الذي جمعه بالشركاء الاجتماعيين، أنه لحد الساعة لم يتم اتخاذ قرار نهائي بموعد الدخول المدرسي المقبل.

وقد أعدت وزارة التربية الوطنية، مشاريع لمخططات استثنائية لتنظيم الدراسة خلال الموسم المقبل 2020/2021، مع مراعاة مصلحة المتعلم والأستاذ معا. وشدد الوزير، على البروتوكول المقترح بضرورة احترام معيار التباعد الجسدي والعمل مع أفواج مصغرة من التلاميذ، مع اعتماد التفويج بحيث يقسم كل فوج تربوي إلى أفواج فرعية لا يتعدى فيها عدد التلاميذ 20، مع إلزامية وضع القناع الواقي، حيث دعا إلى العمل بالتناوب بين الفوجين الفرعيين.

وأفاد الوزير أنه يمكن استغلال 6 أيام في الدراسة بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي، كما دعا إلى تكييف مناهج مضامين المواد التعليمية مع التركيز على التعليمات الأساسية لكل مادة بما يتوافق الحجم الزمني.

وشدد على استغلال كل القاعات المتوفرة للدراسة بما فيها المخابر، المكتبة، الورشات والمدرجات بالطور الثانوي، مع ضرورة تطوير التعليم والتعلم عن بعد.