يشرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم (onilev)، اليوم الأحد، في تسوية مستحقات ما بعد الموسمية لموسم 2019/2020.

وأوضح الديوان في بيان منشور على صفحته في "فايسبوك"، "أن العملية التي تنطلق اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، تأتي بعدما تم رفع كل التحفظات وتسوية كافة ملفات المتعاملين بدقة، علما أن هذا الإجراء سيشمل دفع منح 37 متعاملا منتشرين عبر 11 ولاية منتجة لهذه المادة".

ودعا الديوان، "كافة الفلاحين والمتعاملين المنتجين والمخزنين المساهمين في عملية التفريغ، إلى التقرب من مصالح الديوان لإتمام الإجراءات الإدارية للحصول على مستحقاتهم المالية".

وأضاف ذات البيان، "أن الديوان كان قد ساهم رفقة الفلاحين المنتجين والمخزنين بشكل كبير في ضبط السوق واستقرار أسعار بطاطا الاستهلاك في الفترة الممتدة بين شهري أفريل وجوان، والتي تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك أين يكثر الطلب على هذه المادة الواسعة الاستهلاك".

وبالرغم من اشتداد حدة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كوفيد 19 في تلك الفترة، فقد تمكن الديوان بالتعاون مع مختلف الشركاء من تزويد مختلف الأسواق الوطنية بأزيد من 44 ألف طن من بطاطا الاستهلاك.