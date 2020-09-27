انطلق أمس السبت بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى بالعاصمة التربص التحضيري للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، بقيادة المدرب صابر بن سماعين وبمشاركة 34 لاعبا، تحضيرا للمشاركة في دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، لذات الفئة المؤهلة لكأس إفريقيا 2021.

واستهل المدرب بن سماعين اليوم الأول من التربص بجلسة مع اللاعبين، بعدها برمج دورات حول الملعب حيث تم تقسيم المنتخب إلى أربع مجموعات قبل أن تنتهي بتمارين بالكرة.

ويندرج هذا التربص الذي سيتمر إلى غاية 10 أكتوبر القادم، الأول منذ ستة أشهر من التوقف عن التدريبات بسبب فيروس كورونا، في إطار التحضيرات لدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي ستحتضنها تونس والمؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستقام بموريتانيا من 16 فيفري إلى 4 مارس المقبلين.

وأعطى المسؤولين بمركز سيدي موسى وبالتعاون، مع اللجنة الطبية للفاف، تعليمات صارمة للامتثال للبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الشباب والرياضة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

تجدر الإشارة أن جميع نتائج اختبارات الكشف الطبي "كوفيد 19" لللاعبين والطاقم الفني كانت سلبية وهو ما سمح للمدرب الوطني بن سماعين الإشراف على انطلاق التربص بمشاركة جميع العناصر التي استدعاها والمقدرة بـ 34 لاعبا، حيث يعد نادي بارادو الأكثر تمثيلا في هذه القائمة بتواجد ثمانية لاعبين، متبوعا بشباب بلوزداد بسبعة عناصر واتحاد الجزائر بأربعة لاعبين.